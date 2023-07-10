Авдеевка, ДНР, 10 июля, 2023, 05:11 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины не предпринимают наступательных действий с целью прямого столкновения с российскими бойцами на авдеевском направлении, сообщил РИА Новости командир зенитной батареи группировки войск «Юг».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Противник активен, в основном применяет ствольную артиллерию, миномёты, в прямой огневой контакт с нашими позициями он не вступает. Получается, что пехота противника не выходит на разведку, она сидит только на своих позициях», — сказал он.

Противник пытается показать своё присутствие и отстреливается со своих позиций, заключил военный.

Как сообщало ИА Регнум, экипаж БМП-2М «Бережок» группировки войск «Юг» уничтожил противотанковой управляемой ракетой пулемётный расчёт и пикап противника под Авдеевкой. Экипаж получил координаты, дистанция была почти 1,5 км, где было замечено движение вражеских пикапов, рассказал оператор-наводчик с позывным Тактик.

В конце июня военнослужащие группировки войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожили на авдеевском направлении украинский склад боеприпасов. Артиллерийский удар был нанесен на основе разведданных, полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов.