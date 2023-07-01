Авдеевка, Украина, 1 июля, 2023, 06:47 — ИА Регнум. Военнослужащие группировки войск «Юг» Вооружённых сил России уничтожили на авдеевском направлении украинский склад боеприпасов. Соответствующий материал в субботу, 1 июля, распространило РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Бойцы «Южной» группировки ВС РФ ликвидировали на авдеевском направлении склад боеприпасов ВСУ», — говорится в сопутствующем комментарии.

Российские бойцы рассказали агентству, что артиллерийский удар был нанесен на основе разведданных, полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, 29 июня первый заместитель руководителя администрации президента России Владимира Путина Сергей Кириенко посетил 114-ю бригаду ВС России на авдеевском направлении. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что Кириенко посмотрел технические разработки подразделения и отметил некоторые интересные решения.

До этого Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил об улучшении российских позиций на авдеевском направлении, в результате чего там появились определённые перспективы. По его словам, российские военнослужащие настроены на максимально возможно быстрое освобождение Авдеевки, чтобы снизить интенсивность обстрелов Донецка, Макеевки и Ясиноватой со стороны Вооружённых сил Украины.