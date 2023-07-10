Москва, 10 июля, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Экипаж БМП-2М «Бережок» группировки войск «Юг» минувшей ночью уничтожил противотанковой управляемой ракетой пулемётный расчёт и пикап противника под Авдеевкой. Об этом РИА Новости рассказал оператор-наводчик с позывным Тактик.

Дарья Антонова ИА REGNUM БМП-2М с боевым модулем «Бережок»

Он пояснил, что экипаж получил координаты, дистанция была почти 1,5 км, где было замечено движение вражеских пикапов.

«Нам нужно было проехать и вызвать беспокоящий огонь», — пояснил Тактик.

Экипаж отрабатывал из автоматической пушки калибра 30 мм короткими очередями с одной цели на другую. Затем с помощью тепловизора удалось обнаружить вражеского пулеметчика. Все цели были уничтожены ракетами.

Как сообщало ИА Регнум, бомбардировочная авиация ВС России уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе села Шевченко на южнодонецком направлении. Восточнее Макаровки и северо-западнее Сторожевого населённых пунктов силами гаубичной артиллерии были уничтожены миномётный расчёт, боевая бронированная машина и пункт управления беспилотной авиацией.

На Украине в двух областях в ночь на 10 июля объявили воздушную тревогу. В Николаеве прогремел взрыв.