Донецк, 9 июля, 2023, 05:59 — ИА Регнум. Бомбардировочная авиация ВС России уничтожила склад боеприпасов ВСУ в районе села Шевченко на южнодонецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Минобороны России Бомбардировщик Су-34 ВКС России

Бойцы группировки при поддержке артиллерии отразили атаку украинских боевиков. Противник понёс потери и отступил, добавил военный.

По словам Чехова, в районах восточнее Макаровки и северо-западнее Сторожевого силами гаубичной артиллерии были уничтожены миномётный расчёт, боевая бронированная машина и пункт управления беспилотной авиацией.

Около Великой Новоселки бойцы поразили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу «Мста-Б» в районе Нового Комара.

Возле населённого пункта Весёлый Гай барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена самоходная артиллерийская установка «Цезарь», заключил начальник пресс-центра группировки «Восток».

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля группировка войск «Восток» ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразила атаку противника на южнодонецком направлении у населённого пункта Урожайное в ДНР. В этом же районе уничтожена ДРГ противника. На южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли за минувшие сутки свыше 170 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и один пикап.