Тбилиси, 8 июля, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Сторонники консервативного движения Alt-Info сорвали проведение закрытого фестиваля ЛГБТ-сообщества «Неделя прайда» в Тбилиси, сообщили 8 июля организаторы мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пожалуйста, не приезжайте на территорию фестиваля! Нас пришлось эвакуировать на маршрутных такси», — говорится в заявлении организации, опубликованном в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также организаторы фестиваля добавили, что сотрудники правоохранительных органов не сумели обеспечить безопасность мероприятия.

Закрытый фестиваль ЛГБТ-сообщества должен был состояться в Тбилиси в 16:00 (15:00 мск) у Лисьего озера. Утром сторонники Alt-Info собрались в нескольких километрах от места его проведения и колонной направились к озеру, преодолев оцепление. Несколько человек были задержаны. По данным грузинских телекомпаний, противники фестиваля разрушили укреплённую сцену и сценическое оборудование, сожгли часть инвентаря.

Как передавало ИА Регнум, значительная часть грузинского общества крайне негативно относится к открытым проявлениям ЛГБТ-движения. Так, 5 июля 2021 года в Тбилиси произошли массовые беспорядки, вызванные протестом грузинской общественности в отношении деятельности ЛГБТ-движения в стране.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария после этих событий подготовила иск в Конституционный суд республики с требование запретить партию «Консервативное движение», которая выступает против пропаганды ЛГБТ-ценностей. Она заявила, что считает лидеров партии организаторами беспорядков в Тбилиси.

Партия «Консервативное движение» была основана в ноябре 2021 года. Её лидеры выступили за сохранение традиционных православных ценностей, а также за нормализацию отношений с Россией. После этого несколько представителей либеральных партий потребовали запретить «Консервативное движение».