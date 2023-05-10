Тбилиси, 10 мая, 2023, 17:06 — ИА Регнум. МИД Грузии приветствует решение руководства России отменить визовый режим для граждан республики. Об этом 10 мая заявил журналистам министр иностранных дел страны Илья Дарчиашвили.

SZILARD KOSZTICSAK/EPA/TASS Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили

Он отметил, что в России проживают более 1 млн грузинских граждан, у которых очень тесные связи с родственниками и близкими, живущими в Грузии.

«Это решение, увиденное сквозь гуманитарную призму, для любой ответственной власти приветствуется. Оно облегчит бытовую жизнь нашим гражданам», — сказал Дарчиашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии (кроме тех, кто едет в Россию работать или учиться на срок более 90 дней), а также вновь разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что это является «очередной провокацией». По её словам, возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима неприемлемы до завершения украинского конфликта.

При этом в минэкономики Грузии отметили, что отмена виз положительно повлияет на грузинских граждан, живущих в России.