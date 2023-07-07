Донецк, 7 июля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России отразили десять атак ВСУ на донецком направлении. Об этом 7 июля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

По его данным, на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили десять атак ВСУ около населённых пунктов Северное, Майорск, Ягодное, Первомайское, Клещеевка и Водяное ДНР.

Он также отметил, что в ходе боевых действий потери ВСУ составили свыше 420 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, также были уничтожено три танка, четыре пикапа, семь боевых машин пехоты, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Как передавало ИА Регнум, 6 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России в ДНР поразили пункты управления трёх украинских бригад. По его данным, около населённых пунктов Выемка, Ступочки и Звановка в ДНР российские военнослужащие поразили три пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады, 118-й бригады территориальной обороны ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что село Клещеевка, расположенное к югу от Артёмовска, полностью контролируют российские войска. Обстановка в этом населённом пункте всегда напряжённая. Противник в ходе очередных действий подошёл достаточно близко, но российские военнослужащие ответили грамотно, добавил он.

Согласно данным на 6 июля, за сутки на донецком направлении было уничтожено до 385 украинских военных. Также были уничтожены танк, две гаубицы «Д-20», два САУ Krab польского производства. На южнодонецком и запорожском направлениях было уничтожено до 165 военных ВСУ, а на херсонском — до 130 украинских военнослужащих.