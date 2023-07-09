Санкт-Петербург, 9 июля, 2023, 22:08 — ИА Регнум. Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо получил травму в матче предсезонного турнира Кубок PARI Премьер против турецкого «Фенербахче». Встреча прошла 9 июля в Санкт-Петербурге.

Александр Гальперин/РИА Новости Игрок ФК «Фенербахче» Бурак Кападжак и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо (справа)

На 13-й минуте матча Клаудиньо обратился за помощью врачей, после чего вернулся на поле. Однако на 26-й минуте вместо него на замену вышел хавбек Дмитрий Васильев.

О том, какую именно травму получил Клаудиньо и насколько она серьёзна, пока неизвестно.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Зенит» обыграл «Фенербахче» в матче предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. Встреча завершилась вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти футболисты «Зенита» победили со счётом 4:3. Точными ударами отметились Малком, Арсен Адамов, Андрей Мостовой и Алексей Сутормин.

4 июля «Зенит» проиграл сербской «Црвене Звезде» в рамках турнира Кубок PARI Премьер со счётом 1:2. Перед этим санкт-петербургский клуб обыграл азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1.