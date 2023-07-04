Санкт-Петербург, 4 июля, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» проиграл сербской «Црвене Звезде» во втором матче Кубка PARI Премьер по футболу. Встреча прошла 4 июля на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге и завершилась со счётом 1:2.

Иван Шилов ИА Регнум

На 39-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Црвены Звезды» Мирко Иванич. На 62-й полузащитник «Зенита» Эдуардо Кейрос восстановил равновесие.

Победу сербскому клубу принёс гол форварда Жана-Филиппа Крассо на 88-й минуте с пенальти.

Помимо «Зенита» и «Црвены Звезды», в предсезонном турнире участвуют турецкий «Фенербахче» и азербайджанский «Нефтчи». 1 июля «Зенит» обыграл «Нефтчи» со счётом 3:1.

Как сообщало ИА Регнум, в сезоне 2022/23 «Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. При этом команда повторила рекорд РПЛ по досрочной победе в турнире, оформив чемпионство за четыре тура до завершения чемпионата. Церемония награждения состоялась после матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром», который завершился со счётом 2:2, на стадионе на Крестовском острове.