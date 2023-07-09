Санкт-Петербург, 9 июля, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» провёл матч с турецким «Фенербахче» в рамках предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. Встреча завершилась вничью — 0:0.

Александр Гальперин/РИА Новости Игроки после матча турнира «Кубок PARI Премьер» между ФК «Зенит» и «Фенербахче»

В серии послематчевых пенальти футболисты «Зенита» победили — 4:3. В составе петербургской команды точными ударами отметились нападающий Малком, защитник Арсен Адамов и полузащитники Андрей Мостовой и Алексей Сутормин.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июля «Зенит» проиграл сербской «Црвене Звезде» в рамках турнира Кубок PARI Премьер со счётом 1:2. Перед этим санкт-петербургский клуб обыграл азербайджанский «Нефтчи» со счётом 3:1.