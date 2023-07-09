Ростов-на-Дону, 9 июля, 2023, 17:02 — ИА Регнум. В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету. Об этом 9 июля сообщил губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Василия Голубева

«Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком сбита украинская ракета», — написал Голубев.

Он добавил, что жертв нет, осколки повредили кровлю нескольких строений, ущерб уточняется.

Как передавало ИА Регнум, глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что утром 9 июля система ПВО сбила крылатую ракету в районе Керчи. Он отметил, что повреждений и пострадавших нет, и попросил граждан соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Система ПВО 5 июля сбила украинскую ракету над морем на подлёте к Бердянску. Пострадавших и повреждений нет.