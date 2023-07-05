Бердянск, Запорожская область, 5 июля, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Украинская ракета, направленная к Бердянску, сбита российскими средствами ПВО над морем. Об этом сообщили 5 июля оперативные службы.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Ракета, выпущенная из зенитной ракетной системы С-300 ВС РФ

«Ракета сбита над морем. Пострадавших и повреждений нет», — сказал журналистам представитель оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, около 16:30 по местному времени (совпадает с московским) в городе Бердянске Запорожской области прогремела серия взрывов. Власти сообщили о попытке ВСУ нанести по городу удар и срабатывании системы ПВО. В мэрии отметили, что горожане могли наблюдать в небе взрывы противоракет.