Москва, 9 июля, 2023, 12:08 — ИА Регнум. Президенты Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский прибыли в кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла в Луцке. Об этом сообщило украинское агентство ТСН.

ТАСС/Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside/Planet Президенты Польши Анджей Дуда и Украины Владимир Зеленский

По информации журналистов, в католическом соборе проходит месса, 9 июля в Луцке вспоминают жертв произошедшей 80 лет назад Волынской резни.

Как передавало ИА Регнум, в апреле в Польше напомнили Зеленскому о страшных преступлениях Украины, которые нельзя забыть. Как указала журналист Associated Press Ванесса Гера, многие поляки требуют от президента Анджея Дуды не забывать страданий, которые украинцы им причинили. Гера обратила внимание на то, что лидер Польши сам затронул эту острую тему во время встречи с украинским коллегой и заявил, что поляки не могут забыть тех, кто погиб в прошлом. Обозреватель напомнила о погибших от рук «украинских соседей» более чем ста тысячах жителей Польши, среди которых были старики, женщины и дети. По словам Геры, польские чиновники настаивают на отображении полной исторической правды об этих событиях.

Волынская резня — это массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. По данным историков, от рук украинских националистов погибли до 130 тыс. человек. В Польше историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку.