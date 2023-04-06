Варшава, 6 апреля, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Визит президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры, которого украинцы почитают как национального героя. Соответствующее заявление сделала 5 апреля обозреватель Associated Press Ванесса Гера.

Владимир Воронцов Памятник «Волынская резня». Автор — скульптор Анджей Питыньский

Как указала журналист, многие поляки требуют от президента Польши Анджея Дуды, не забывать страданий, которые украинцы им причинили. Гера обратила внимание на то, что лидер Польши сам затронул эту острую тему во время встречи с Зеленским и заявил, что поляки не могут забыть тех, кто погиб в прошлом.

«Вероятно, самый острый спорный вопрос — как быть с одним из национальных героев Украины, Степаном Бандерой, ультраправым лидером Организации украинских националистов (ОУН) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который сотрудничал с немецкими нацистами», — отметила Гера.

Обозреватель напомнила о погибших от рук «украинских соседей» более чем ста тысячах жителей Польши, среди которых были старики, женщины и дети. По словам Геры, польские чиновники настаивают на отображении полной исторической правды об этих событиях.

Одним из самых сложных во взаимоотношениях Украины и Польши остаётся вопрос трактовки Волынской резни. Это массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году, по данным историков, от рук украинских националистов погибли до 130 тыс. человек. В Польше историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что поведение прибывших в Польшу беженцев заставило поляков убедиться в необходимости денацификации Украины.