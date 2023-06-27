Мелитополь, 28 июня, 2023, 01:26 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Мелитополе Запорожской области. Об этом 28 июня сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

Как он уточнил, в Мелитополе на данный момент прогремело как минимум шесть взрывов. Подробности, по словам Рогова, уточняются и будут позднее.

Информацию о взрывах подтвердили и в оперативных службах региона. При этом Рогов немногим ранее сообщал о пяти взрывах в оккупированном Киевом городе Запорожье и его пригородах.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил Рогов, ВСУ перебросили в район Гуляйполя Запорожской области силы стратегического резерва. Он подчеркнул, что ранее силы стратегического резерва Вооружённых сил Украины находились в местах сосредоточения в районах Запорожья и Днепра, а их перемещение может говорить о новом этапе украинского контрнаступления.