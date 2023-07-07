Вашингтон, 7 июля, 2023, 14:11 — ИА Регнум. ВСУ потеряли более 330 тыс. человек погибшими и пропавшими без вести. Об этом 7 июля заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U. S. Tour of Duty.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Украина пытается занизить свои потери, но факт в том, что они намного больше, чем официальные цифры. Точно посчитать довольно трудно», — сказал Риттер.

Он обратил внимание, что главком ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли заявил, что 250 тыс. украинских военных погибли и 83 тыс. пропали без вести.

По словам Риттера, из числа пропавших без вести примерно 60 тыс. человек, скорее всего, мертвы.

Как сообщало ИА Регнум, экс-советник главы минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ситуация в конфликте на Украине для Владимира Зеленского всё ухудшается, потому что ВСУ находятся на грани развала. Он отметил, украинская армия полностью деморализована, также имеется огромное количество случаев сдачи солдат ВСУ в плен и бегства с поля боя.

До этого Риттер назвал победу России в украинском конфликте неизбежной, потому что для неё это борьба не на жизнь, а на смерть. Он отметил, что западные страны, в отличие от России, не готовы заплатить за победу любую цену.