Колорадо-Спрингс, США, 20 ноября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Мужчина открыл стрельбу в ночном клубе в США в ночь с 19 на 20 ноября. ЧП произошло в городе Колорадо-Спрингс в штате Колорадо. Об этом 20 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию штата.

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По последним данным, в результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, еще 18 получили ранения.

Сотрудники полиции, прибывшие на место трагедии, задержали подозреваемого.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.