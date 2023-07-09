Вашингтон, 9 июля, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Потерей морального превосходства грозит США передача Украине кассетных боеприпасов, считает журналист Sky News Марк Стоун.

David Monniaux Кассетная авиабомба

«Америка рискует потерять свое моральное превосходство из-за поставок Украине вооружения, запрещенного большинством стран. Так почему же мы поставляем его?» — поинтересовался репортёр.

В Вашингтоне осознают всю неоднозначность принятого решения, потому что существует угроза больших потерь среди мирного населения при использовании такого оружия.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден заявил, что решение передать Украине кассетные боеприпасы было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ.

Против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступили 19 американских конгрессменов. Они подчеркнули, что объявленные Белым домом намерения противоречат ограничениям на передачу этих видов вооружений и подрывают американское лидерство.

Минимум 38 правозащитных организаций не одобрили решение поставить ВСУ кассетные боеприпасы. По мнению главы вашингтонского отделения Human Rights Watch Сары Ягер, кассетные боеприпасы уже присутствуют на Украине и должны быть вычищены. В Вашингтоне, возможно, дважды подумают, когда увидят фотографии пострадавших от американских кассетных боеприпасов детей, сказала правозащитница.