Москва, 9 июля, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Министр финансов США Джанет Йеллен неестественно долго кланялась и пожимала руку на встрече с вице-премьер Китая Хэ Лифэ. На это обратил внимание сенатор РФ Алексей Пушков, комментируя New York Post, который считает, что американская гостья «неловко отвешивает» поклоны китайскому коллеге.

Federalreserve Джанет Йеллен

«Пришло время американцам кланяться, вот глава минфина США Йеллен и кланяется китайскому коллеге. Новая неуверенность США перед лицом набравшего вес Китая отражает внутреннее состояние части американских правящих кругов», — написал Пушков в Telegram-канале, добавив, что Вашингтону что-то очень нужно от Пекина.

Как сообщало ИА Регнум, антироссийские санкции США мотивируют страны на поиск альтернатив американскому доллару, заявила Джанет Йеллен. На сегодняшний день большинство государств не может найти пути обхода использования доллара в качестве резервной валюты, так как американская валюта пока ещё остаётся доминирующей в мировой экономике.