Великий Новгород, 8 июля, 2023, 23:04 — ИА Регнум. В Великом Новгороде задержан мужчина, которого подозревают в убийстве своей девушки. Её труп он спрятал в бочке на балконе съёмной квартиры. О подробностях уголовного дела сообщили в пресс-службе СУ СК РФ Новгородской области.

В полицию 7 июля поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела 23-летней девушки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Предварительно установлено, что в начале июня в ходе ссоры на почве ревности, подозреваемый ручкой от сумки задушил свою подругу, с которой проживал в съёмной квартире. Через несколько дней мужчина спрятал тело убитой в бочку и вместе со своим приятелем вынес её на балкон квартиры.

Задержанный пояснил подельнику, что в бочке находятся удобрения. Прожив ещё месяц в этой квартире, подозреваемый переехал к знакомой девушке, где и был задержан 8 июля полицией.

Свою вину в убийстве задержанный признал полностью.

Как сообщало ИА Регнум, в полицию с заявлением об исчезновении дочери 7 июля обратилась мать девушки, после того как последняя перестала отвечать на звонки. В ходе осмотра квартиры, в которой проживала убитая, полиция обнаружила на балконе металлическую бочку, в которой лежало тело погибшей.

Установлено, что преступление подозреваемый спланировал заранее, принёс в квартиру бочку. Убитая девушка была связана по рукам и ногам, во рту был кляп.