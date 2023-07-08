Великий Новгород, 8 июля, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Девушку, чьё тело нашли на балконе квартиры в одном из многоквартирных домов в Великом Новгороде, убил возлюбленный. Преступление он спланировал заранее, сообщил 8 июля Telegram-канал «112».

По информации канала, 3 июля 23-летний сожитель девушки принёс домой большую металлическую ёмкость. Он объяснил, что хочет хранить там химические удобрения.

«Однако, всё это время он планировал прятать там её тело», — говорится в сообщении.

Мужчина убил свою подругу-ровесницу 7 июля. Тело он спрятал в бочке на балконе и сбежал. Полицейских вызвали соседи, заподозрив неладное. Прибывшие на место оперативники нашли труп. Девушка была связана по рукам и ногам, во рту был кляп.

Как сообщало ИА Регнум, по факту убийства 23-летней жительницы Новгорода возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищут, устанавливается мотив преступления.