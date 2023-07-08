Москва, 8 июля, 2023, 23:51 — ИА Регнум. В Москве задержали мужчину по подозрению в покушении на изнасилование двух женщин на юге столицы, сообщили 8 июля в Главном следственном управлении СКР по городу Москве.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным следствия, вечером 7 июля мужчина 1986 года рождения около жилого дома, расположенного вблизи улицы Симоновский вал в Москве, применяя насилие к незнакомой девушке, попытался совершить в отношении неё изнасилование. Девушка дала отпор, злоумышленник скрылся с места происшествия.

Вскоре мужчина попытался совершить подобные действия в отношении другой незнакомой ему жительницы Москвы, напав на женщину около жилого дома рядом с Крутицкой набережной.

Злоумышленника задержали, во время допроса он признал вину.

Отмечается, что подозреваемый ранее был судим за совершение особо тяжкого преступления.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование»).

Как сообщало ИА Регнум, в Москве задержали подозреваемых в изнасиловании женщины. Возвращаясь из отдела опеки, пострадавшая приобрела две банки пива, познакомилась около метро с двумя юношами и стала их угощать. В ходе распития молодые люди поссорились с ней, избили и изнасиловали, затем скрылись, забрав её мобильный телефон. Подозреваемых задержали, один из них оказался несовершеннолетним, второй — 19-летним юношей, который имеет две судимости за кражу и разбой. По данному факту было возбуждено уголовное дело.