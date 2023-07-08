Великий Новгород, 8 июля, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Тело 23-летней девушки было обнаружено на балконе квартиры в одном из многоквартирных домов в Великом Новгороде. Об этом 8 июля сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Следственном управлении Следственного комитета России по Новгородской области.

СК РФ

По информации агентства, в полицию с заявлением об исчезновении дочери 7 июля обратилась мать девушки, после того, как последняя перестала отвечать на звонки. Отмечается, что в ходе осмотра квартиры, в которой проживала девушка 2000 года рождения, стражи порядка обнаружили на балконе металлическую бочку, в которой лежало её тело.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

Как передавало ИА Регнум, подозреваемого в убийстве 88-летней заслуженной учительницы задержали в Большереченском районе Омской области. Им оказался неоднократно судимый местный житель. По версии следствия, в ночь на 3 июля подозреваемый проник в частный дом пенсионерки в селе Евгашино, чтобы ограбить её, но в итоге убил женщину.

Уточняется, что пенсионерка тратила большую часть получаемых от государства средств на помощь односельчанам. Она помогала им закупать дрова и устанавливать памятники на могилах родственников, кроме того, купила сотни флеш-карт для учеников местной школы.