Донецк, 22 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В результате обмена Киеву переданы 215 человек. Об этом 22 сентября сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Цитата из видео опубликованного на странице Дениса Пушилина Вконтакте Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к жителям республики

Пушилин рассказал, что Киеву были переданы 215 человек, часть из которых является представителями националистических батальонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны рассказали о возвращении из нацистского плена 55 военнослужащих из России, ДНР и ЛНР.