Москва, 28 июня, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Указ «О Дне семьи, любви и верности» — празднике, который в России будет официально отмечаться 8 июля, подписал 28 июня президент страны Владимир Путин. Текст опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

В документе сказано, что праздник устанавливается «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи».

Президент постановил: «Установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля».

Напомним, День семьи, любви и верности в России отмечается 8 июля с 2008 года. Он приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Теперь, после указа президента, он стал официальным праздником.