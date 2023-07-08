Москва, 8 июля, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Подозреваемых в изнасиловании женщины задержали в Москве. Об этом 8 июля сообщает mk.ru.

Известия/Кристина Кормилицына

По информации журналистов, женщину, которая ранее была ограничена в родительских правах, изнасиловали подросток и 19-летний молодой человек, когда она возвращалась из органов опеки. По данным издания, ранее в отношении 40-летней жительницы района Чертаново соседи написали заявление в полицию, в котором заявили о том, что она ведёт асоциальный образ жизни, часто распивает спиртные напитки, а её двухлетний сын предоставлен сам себе.

Отмечается, что ребёнок не раз выбегал на проезжую часть, с женщиной проводили работу стражи порядка и сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних.

По сведениям журналистов, в начале июля на детской площадке женщина избила сына и уснула на лавочке, в результате органы опеки изъяли у неё малыша и передали в специализированное учреждение. Женщине было предложено одуматься и взяться за ум.

Уточняется, что, возвращаясь из отдела опеки, женщина приобрела две банки пива, познакомилась около метро с двумя юношами и стала их угощать. В ходе распития молодые люди поссорились с ней, избили и изнасиловали, затем скрылись, забрав её мобильный телефон.

«Жертва не сразу вызвала полицию: ее беспокоило, что новый скандальный инцидент вызовет неодобрение органов опеки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые в нападении были задержаны, один из них оказался несовершеннолетним, второй — 19-летним юношей, который имеет две судимости за кражу и разбой. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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