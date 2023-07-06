Новосибирск, 6 июля, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Иностранный гражданин в Новосибирске подозревается в попытке изнасилования девушки в машине такси. Его задержали. Пострадавшей оказалась многодетная мать, победительница конкурса «Миссис Сибирь — 2016». Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Такси

Установлено, что в июне 24-летний иностранец, находясь в такси с потерпевшей, применяя насилие, попытался её изнасиловать. Довести задуманное до конца мужчине не удалось по не зависящим от него обстоятельствам. Девушке удалось покинуть автомобиль.

Через несколько дней правоохранители задержали подозреваемого, потерпевшая его опознала.

«В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили следователи.

В местных СМИ пишут, что потерпевшая ранним утром возвращалась домой после празднования дня своего рождения.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве неизвестный изнасиловал 18-летнюю девушку, после чего сбежал с места преступления, извинившись перед ней. Инцидент произошел на улице Нагорной в ночь на 14 мая. После совершения насилия незнакомец помог девушке умыться, подведя её к ручью, и попросил у неё прощения, а затем помог выбраться из оврага, в который столкнул её ранее, и сбежал.