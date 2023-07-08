Москва, 8 июля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил в Южном военном округе подготовку экипажей танков Т-90М «Прорыв». Об этом 8 июля сообщает пресс-служба Минобороны.

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«Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение экипажей проводится также и на современных интерактивных тренажёрных комплексах, которые позволяют отрабатывать все элементы боевой подготовки.

В Минобороны добавили, что военнослужащие отмечают высокие характеристики танков, простоту эксплуатации и точность ведения стрельбы.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, командир танка Т-90М «Прорыв» рассказал, что в ходе специальной военной операции российские боевые машины показали настолько серьёзную огневую мощь, что противник в надежде не попасть под их удары вынужден скрываться. Российским бойцам из радиоперехватов стало известно, как ВСУ пытаются зарыться в землю при виде танков. По словам военного, за счёт теплозащитного кожуха противник плохо замечает этот танк в свои тепловизионные прицелы.