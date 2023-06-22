Москва, 22 июня, 2023, 04:27 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции российские танки Т-90М показали настолько серьёзную огневую мощь, что противник в надежде не попасть под их удары вынужден скрываться. Об этом рассказал командир боевой машины с позывным Перун, передаёт РИА Новости.

Mil.ru Танк Т-90 «Прорыв»

В распространённом Минобороны видеоролике говорится, что российским бойцам из радиоперехватов стало известно, как при виде российских танков ВСУ пытаются зарыться в землю.

По словам военного, за счёт теплозащитного кожуха противник «плохо замечает» этот танк в свои тепловизионные прицелы.

Перун также рассказал о распределении обязанностей в экипаже. В задачи командира входят координация действий, получение целей от командования и передача их подчинённым. По полученным данным наводчик-оператор стреляет необходимым типом боеприпаса. Механик-водитель оперативно приводит танк на точку, а после работы командира и наводчика быстро уводить экипаж, чтобы противник не успел нанести удар по танку.

Танкистам приходится работать практически в любое время суток. По живой силе удары наносятся с закрытых огневых позиций, по боевым машинам — прямой наводкой.

Как сообщало ИА Регнум, российский танк Т-90М «Прорыв» превосходит западные аналоги в скорости, точности, технологичности и защищённости. Четыре камеры, уставленные на корпусе танка, значительно улучшают обзор командиру и позволяют наблюдать за действиями всего экипажа. Т-90М может получать информацию от соседних танков без выхода на связь. Боевая машина имеет композитную броню, способную выдерживать удары, и хорошую манёвренность, позволяющую быстро перемещаться по полю боя.

Танкисты под командованием старшего лейтенанта Центрального военного округа с позывным Жених успешно отразили атаку трёх украинских танков во время штурма опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении. Офицер за проявленное мужество и героизм награждён орденом Мужества.