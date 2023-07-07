Москва, 7 июля, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Жёсткий ответ от Москвы последует после передачи Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Я надеюсь, что международное сообщество по достоинству оценит ситуацию, которая становится всё более тревожной и вызывает серьёзнейшие опасения по поводу того, куда скатывается ситуация из односторонних, непонятных абсолютно здравому смыслу решений Вашингтона и руководства НАТО», — сказал он.

Россия не оставит новый шаг к эскалации вокруг Украины без ответа, добавил Карасин.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июля в Белом доме заявили, что передача Украине кассетных боеприпасов одобрена. Поставка Киеву кассетных боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов, добавили в администрации американского президента Джо Байдена.

Вашингтон при этом признаёт риск от применения таких снарядов для мирного населения, поэтому решение об их передаче откладывалось. Утверждается, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения.