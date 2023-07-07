Лондон, 8 июля, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Контрнаступление украинских военных столкнулось с трудностями, поэтому в США приняли решение поставить на Украину запрещённые в большинстве стран мира кассетные боеприпасы. К такому выводу 7 июля пришёл корреспондент телеканала Sky News в США Марк Стоун.

David Monniaux Кассетная авиабомба

Журналист отметил угрозу для гражданского населения передаваемого оружия, да и Вашингтон рискует потерять моральное превосходство над Москвой.

«Так зачем же поставлять такое оружие? Потому что факты на земле говорят не в пользу Украины. Это решение — чёткий сигнал, говорящий о том, что военные дела Украины идут отнюдь не хорошо», — написал Стоун в статье на сайте телеканала.

Автор констатировал неудачи ВСУ на поле боя. Украинцы испытывают проблемы с хорошо укреплёнными позициями России, нехваткой артиллерийских снарядов вместе с западными союзниками.

Стоун подчеркнул, что Украина принимает риски с подрывом гражданских лиц на неразорвавшихся элементах кассетных боеприпасов. По окончании конфликта США якобы помогут Украине в разминировании территорий, где это оружие применялось.

По данным мониторинговой организации по противопехотным минам и кассетным боеприпасам, на которые ссылается журналист, 97% жертв от применения кассетных боеприпасов в мире были среди мирных жителей, в первую очередь детей.

Ранее ИА Регнум передавало, что президент США Джо Байден заявил, что решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было трудным, но такие снаряды необходимы для успешного контрнаступления ВСУ.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает поставку кассетных боеприпасов Киеву жестом отчаяния, признанием бессилия, и на этой ноте совершаются новые безумства, демонстрирующие жестокость и цинизм, с которыми Вашингтон согласился на поставки смертоносного оружия Украине. Дипломат заверил, что накачка ВСУ западным оружием не повлияет на достижение целей спецоперации.