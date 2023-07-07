Москва, 7 июля, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Уехавшая из России в США актриса Мария Машкова заявила, что её не увольняли из сериала «Операция «Престол», а она сама решила прекратить сниматься в нём. Об этом 7 июля она написала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кадр из видео с канала: вДудь Мария Машкова

«Столько криков, что меня вырезали из сериала «Операция «Престол». И поделом. Действительно, поделом. Это лишь последствие моего выбора. Отказалась досниматься сама», — написала Машкова.

Она добавила, что это было трудное решение, и поблагодарила продюсеров проекта за понимание, а также она поддержала актрису Татьяну Арнтгольц, которая впоследствии сыграла роль вместо неё.

Ранее сообщалось, что Машкова не будет играть в сериале «Операция «Престол» о работе советских контрразведчиков во время Великой Отечественной войны. Она успела сняться в ряде эпизодов, но затем сцены были пересняты с Арнтгольц.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в России предложили лишить пенсий и других выплат артистов, уехавших из РФ и критикующих специальную военную операцию. Представители движения «Зов Народа» обратились к депутатам Госдумы с требованием прекратить выплаты пенсий и прочих пособий звёздам и иноагентам, которые уехали за границу после начала спецоперации и выступают с критикой в адрес Москвы.