Москва, 24 мая, 2023, 18:51 — ИА Регнум. В России предложили лишить пенсий и других выплат артистов, уехавших из РФ и критикующих специальную военную операцию на территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сергей Корсун ИА REGNUM Предатели

Сообщается, что представители движения «Зов Народа» обратились к депутатам Государственной думы с требованием прекратить выплаты пенсий и прочих пособий звёздам и иноагентам, которые уехали за границу после начала спецоперации и выступают с критикой в адрес Москвы.

В качестве кандидатов на лишение выплат объединение предложило певцов и музыкантов, таких как Алла Пугачёва, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, а также актёра Дмитрия Назарова. Представители движение также уточнили, что Гребенщиков получает около 20 тыс. рублей ежемесячно, а Назаров — 54 тыс. рублей (включая надбавки за звание «Народный артист»).

Как сообщало ИА Регнум, донецкий рэпер и военкор Аким Апачев предложил создать реестр артистов, которые не поддерживают СВО, и блокировать их продукты на стриминговых площадках РФ. Он подчеркнул, что «каждый рубль, который мы оплачиваем врагу, оборачивается патроном, выпущенным в нашу сторону».

Между тем глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев не поддержал идею рэпера Апачева о создании реестра артистов, не поддерживающих спецоперацию.