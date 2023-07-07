Москва, 7 июля, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Писатель Захар Прилепин, в мае переживший покушение, опубликовал кадры из больницы, на которых он стоит с аппаратами Илизарова на ногах. Запись опубликована 7 июля в его Telegram-канале.

Кадр из видео Захар Прилепин

«То, что нас не убивает, делает нас сильнее, мудрее и злее», — сказал Прилепин.

Он поблагодарил своих родственников за поддержку и молитвы и пожелал сил тем, кто находится на передовой.

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Как сообщало ИА Регнум, 6 мая автомобиль с Прилепиным был подорван в Нижегородской области. Писатель получил тяжёлые ранения, его водитель и охранник Александр Шубин погиб на месте. В конце мая Прилепин рассказал, что перенёс четыре сложные операции, он фактически заново учится ходить.

Президент России Владимир Путин наградил Прилепина и его погибшего соратника Шубина орденами Мужества.