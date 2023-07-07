Москва, 7 июля, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила запрос министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой признать писателя Бориса Акунина иноагентом. Об этом 7 июля она сообщила в своём Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости Писатель Борис Акунин

Депутат рассказала, что в Санкт-Петербурге один из театров ставит спектакль по произведению Акунина, при этом маркировок иноагента нет. После проверки выяснилось, что писатель ещё не внесён в список иноагентов, там есть только организация «Настоящая Россия» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), членом которой он является.

Она отметила, что эта организация выступала с призывами к изменению конституционного строя и собирала средства для Украины.

«Считаю, что Акунин как публичное лицо с явной антироссийской позицией должен быть также признан Минюстом иностранным агентом», — написала Занко.

По словам парламентария, писатель с такой позицией не может получать деньги за продажу своих произведений в России.

Как сообщало ИА Регнум, в марте зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России не должны экранизировать произведения авторов, которые покинули страну и из-за рубежа проклинают РФ и её граждан, в частности, писателя Бориса Акунина.