Москва, 25 марта, 2023, 12:11 — ИА Регнум. В России не должны экранизировать произведения авторов, которые покинули страну и из-за рубежа проклинают РФ и её граждан. В частности, писателя Бориса Акунина. Об этом 25 марта в интервью ведущим российским СМИ заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Есть всякие граждане, не хочу их специально упоминать, но просто в голове крутится пример, там какой-нибудь Акунин, да? Он талантливый писатель. Он уехал, он проклинает страну, проклинает специальную военную операцию, соответственно, проклинает наши вооружённые силы и ребят, которые сражаются», ― указал политик.

Он также добавил, что российские компании продолжают ставить произведения по его книгам.

«Не должно быть такого. Живёшь там ― живи, хочешь гадости говорить ― говори. Но деньги в России получать нельзя», ― отметил зампред Совбеза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России нет тенденции изъятия книг авторов, которые критически настроены к власти. Так он прокомментировал сообщения об исчезновении с театральных афиш имени писателя Бориса Акунина.

После начала спецоперации (СВО) из России уехали некоторые артисты, певцы и творческие деятели, раскритиковавшие СВО. Многие из них из-за рубежа продолжают нелицеприятно высказываться в адрес России.