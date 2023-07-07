Москва, 7 июля, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Американская компания Mars, ставшая объектом прокурорской проверки в России, сообщала о жертвовании Украине как минимум 25,5 млн долларов, следует из данных компании, опубликованных на её официальном сайте.

Mars Incorporated Офис компании Марс

Как передаёт РИА Новости, первая запись датируется 1 марта 2022 года. В ней генеральный директор Mars Грант Рид рассказывает, что в компании потрясены тем, что происходит на Украине, и объявляют о выделении двух миллионов долларов в поддержку решения этого гуманитарного кризиса.

Второй релиз датируется 30 марта того же года, в котором корпорация объявила о намерении выделить ещё 10 млн долларов наличными и продуктами.

В мае 2023 года Mars сообщила о пожертвовании еще на 13,5 млн долларов — это третий и последний подобный пресс-релиз на текущий момент.

Деньги и продукты, как указывалось в сообщениях, распределялись через Международный комитет Красного Креста, аппарат верховного комиссара ООН по делам беженцев, «ООН-женщины» (структура ООН по гендерному равенству) и другие гуманитарные организации.

Как передавало ИА Регнум, 7 июля стало известно о том, что российские правоохранительные органы начали проверку американской компании Mars, производящей продукты питания и корма для животных.

В Генпрокуратуру России обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он попросил проверить компанию Mars, которая зарабатывает в стране миллиарды рублей и, вероятно, спонсирует украинскую армию под видом гуманитарной деятельности.

Весной 2022 года, вскоре после начала спецоперации России на Украине, Mars объявила о приостановке рекламных кампаний на территории России и Белоруссии. Компании принадлежат такие бренды, как Bounty, Milky Way, Twix, Orbit, Wrigley’s, Pedigree, Royal Canin и Sheba.