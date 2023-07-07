Красногорск, 7 июля, 2023, 10:43 — ИА Регнум. Проверку американской компании Mars, производящей продукты питания и корма для животных, на предмет финансирования армии Украины начала прокуратура Московской области. Об этом сообщили 7 июля в правоохранительных органах.

Александр Кряжев/РИА Новости Сотрудники во время работы на новой линии по производству влажных кормов для животных на заводе компании Mars Incorporated в Новосибирской области

Общество с ограниченной ответственностью «Марс» проверяют на предмет противоправной деятельности. Предположительно, компания оказывала финансовую поддержку ВСУ.

Проверка также касается «достоверности полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям», сообщил ТАСС источник.

Ранее в Генпрокуратуру России обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он попросил проверить компанию Mars, которая зарабатывает в стране миллиарды рублей и, вероятно, спонсирует украинскую армию под видом гуманитарной деятельности.

Агентство пока не получило комментариев от компании Mars и прокуратуры.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2022 года, вскоре после начала спецоперации России на Украине, Mars объявила о приостановке рекламных кампаний на территории России и Белоруссии. Компании принадлежат такие бренды, как Bounty, Milky Way, Twix, Orbit, Wrigley’s, Pedigree, Royal Canin и Sheba.