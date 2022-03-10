Москва, 10 марта, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Американская компания Mars Inc., выпускающая сладости и корма для животных, приостановит рекламную активность в России и Белоруссии и на время откажется от инвестиций на территории РФ. Об этом говорится в опубликованном заявлении президента компании Гранта Рида.

Василий Иванов ИА REGNUM Шоколад

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«Мы приняли решение приостановить все рекламные кампании в России и Белоруссии. Помимо этого, мы приостановили новые инвестиции в Россию», — указано в заявлении на сайте компании.

Решение связано с ситуацией вокруг Украины.

Компания Mars производит шоколадные батончики и другие кондитерские изделия, жевательные резинки, корма для домашних питомцев. Ей принадлежат такие бренды как Bounty, Milky Way, Twix, M&M's, Skittles, Orbit, Wrigley's, Pedigree, Royal Canin, Sheba. Как сообщало ИА REGNUM, власти США, Великобритании, стран ЕС и других стран объявили о введении санкций против России из-за проведения на Украине российской военной спецоперации. Президент России Владимир Путин объявил, что она направлена на защиту населения Донбасса, на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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