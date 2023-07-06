Москва, 6 июля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Протестующие во Франции применили поставляемое Западом Киеву оружие, сообщила 6 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Panoramic/Global Look Press Протесты во Франции

«Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках тех самых протестующих и применяется против полиции во Франции», — сказала она на брифинге.

Она добавила, что западное оружие, предназначенное для Украины, «бумерангом оказывается не просто» на территории западных стран, в частности, Франции, но и «бьёт по их собственному народу».

Как сообщало ИА Регнум, беспорядки во Франции, в ходе которых протестующими применялось оружие, начались 27 июня после убийства полицейскими 17-летнего парня в парижском пригороде Нантер, населённом преимущественно мигрантами из стран Африки. Протестующие не верят в заявление полиции, что парня застрелили, когда он пытался сбить на автомобиле полицейского.

Накануне, 5 июля, министерство внутренних дел Франции констатировало прекращение беспорядков на всей территории республики. По словам главы союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё, размер убытков от захлестнувших Францию беспорядков составил минимум 1 млрд евро.