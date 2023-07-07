Москва, 7 июля, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Хесус Медина перейдёт в «Спартак». Об этом 7 июля сообщил журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Алексей Филиппов/РИА Новости Хесус Медина

По информации источника, Медина подпишет контракт со «Спартаком» на три года. Сумма трансфера составит €7 млн, из которых € 6 млн ЦСКА получит сразу. Ещё €1 млн «армейцам» перечислят в виде бонусов за достижения Медины в «Спартаке».

Отмечается, что26-летний игрок решил покинуть ЦСКА из-за недопонимания с главным тренером команды Федотовым, который хотел задействовать игрока на левом фланге, а футболист видит себя в центре поля.

9 июля Медина пройдёт медицинское обследование перед трансфером.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может стать игроком санкт-петербургского «Зенита», где будет получать €2 млн в год. Контракт с 32-летним футболистом будет рассчитан на три года. В случае успешного прохождения медосмотра игрок может войти в заявку команды на матч за Суперкубок России против ЦСКА, который пройдёт 15 июля в Казани.