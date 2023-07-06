Москва, 6 июля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес может стать игроком санкт-петербургского «Зенита», где будет получать €2 млн в год. Об этом 6 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Станислав Красильников/ТАСС Марио Фернандес

По информации агентства, контракт между «Зенитом» и 32-летним футболистом будет рассчитано на три года. В случае успешного прохождения медосмотра игрок может войти в заявку команды на матч за Суперкубок России против ЦСКА, который пройдёт 15 июля в Казани.

Как передавало ИА Регнум, 22 июня президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Фернандес вернётся в клуб после выступления за бразильский «Интернасьонал».

В апреле генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что Фернандес может вернуться в команду. Позже стало известно, что 32-летний футболист расторг контракт с «Интернасьоналом», за который выступал с декабря 2022 года.

По словам главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, Фернандес стал настолько русским, что не смог адаптироваться в своей родной Бразилии.

Футболист выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год, после чего взял паузу в карьере. В составе клуба Фернандес стал трёхкратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок страны и дважды Суперкубок. В 2016 году он получил российское гражданство, а затем провёл 33 матча за сборную России.