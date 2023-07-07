Лондон, 7 июля, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Киеву нужно осознать все риски применения на территории Украины кассетных боеприпасов. Такое предупреждение сделал вице-маршал ВВС Великобритании, военный эксперт Шон Белл в эфире Sky News.

Сергей Батурин/РИА Новости

Он обратил внимание на то, что запрещённые в более чем 120 странах мира кассетные боеприпасы имеют слишком высокий процент отказов, поражая территорию на годы и даже десятилетия.

«Они должны оценить преимущества этого оружия по сравнению с риском последствий, которые они получат, в виде необходимости очищать территорию от этого оружия», — отметил британский офицер.

Как передавало ИА Регнум, телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что 7 июля США объявят об очередном выделении военной помощи Киеву, которое впервые будет включать кассетные боеприпасы.

США имеют запас кассетных боеприпасов, известных как DPICM, или усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения, которые больше не используются после их вывода из эксплуатации в 2016 году.

Представитель Пентагона Патрик Райдер 6 июля утверждал, что вопрос о поставках кассетных боеприпасов всё ещё не решён. При этом в Вашингтоне не рассматривают возможность поставок Украине старых образцов боеприпасов кассетного типа.

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников 7 июля провели телефонный разговор на тему дальнейшего оказания военной поддержки Киеву. Американский министр представил украинскому коллеге обновлённые данные о поддержке США в области безопасности. Оба министра пообещали придерживаться в дальнейшем тесного общения.