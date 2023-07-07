Вашингтон, 7 июля, 2023, 05:25 — ИА Регнум. Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Алексей Резников провели телефонный разговор на тему дальнейшего оказания военной поддержки Киеву, сообщила 6 июля пресс-служба Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

Американский министр представил украинскому коллеге обновлённые данные о поддержке США в области безопасности. Оба министра пообещали придерживаться в дальнейшем тесного общения.

Ранее ИА Регнум передавало, телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что в пятницу, 7 июля, США объявят об очередном выделении военной помощи Киеву, который впервые будет включать кассетные боеприпасы.

США имеют запас кассетных боеприпасов, известных как DPICM, или усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения, которые больше не используются после их вывода из эксплуатации в 2016 году.

Представитель Пентагона Патрик Райдер 6 июля утверждал, что вопрос о поставках кассетных боеприпасов всё ещё не решён. При этом в Вашингтоне не рассматривают возможность поставок Украине старых образцов боеприпасов кассетного типа.