Вашингтон, 6 июля, 2023, 23:54 — ИА Регнум. В пятницу, 7 июля, США объявят об очередном выделении военной помощи Киеву, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Ожидается, что в пятницу Соединённые Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине, который впервые будет включать кассетные боеприпасы», — утверждается телеканалом.

Уточняется, что США имеют запас кассетных боеприпасов, известных как DPICM, или усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения, которые больше не используются после их вывода из эксплуатации в 2016 году.

Ранее ИА Регнум передавало, более чем в 100 странах запрещено использование кассетных боеприпасов, поскольку они разбрасывают «бомбы» на больших территориях и могут не взорваться при ударе, представляя долгосрочный риск для всех, кто с ними столкнётся. Украина и США данный запрет не подписали.

6 июля представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что вопрос о поставках кассетных боеприпасов всё ещё не решён. При этом в Вашингтоне не рассматривают возможность поставок Украине старых образцов боеприпасов кассетного типа.