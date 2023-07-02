Москва, 2 июля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. К концу следующей недели температура воздуха в Москве может подняться до +30 °C. Об этом 2 июля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как отметил в беседе с РИА Новости синоптик, на будущей неделе в регионах Центральной России ожидается тёплая и даже душная погода, при которой температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы для этого периода.

Тишковец уточнил, что непродолжительные мозаичные дожди с громом могут наблюдаться в ночь и утром на 3 июля, местами 5 и 6 июля, также 7 и 8 июля ожидаются интенсивные осадки. По его словам, ночная температура воздуха составит от +13 до +18 °C.

«Максимальная температура в начале недели составит плюс 22–27 градусов и с каждым днем по градусу будет расти — к концу рабочей недели столбики термометров поднимутся уже до плюс 25–30 градусов», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на половине территории России в июле ожидаются значения температуры воздуха выше нормы. Синоптик уточнил, что аномально холодной погоды не прогнозируется. Также на большей части страны в июле ожидается близкое к нормальным значениям количество осадков.