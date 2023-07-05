Петропавловск-Камчатский, 5 июля, 2023, 03:33 — ИА Регнум. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщил, что аномальная жара с превышением нормы до 11 градусов может стать на текущей неделе причиной возникновения природных пожаров на Дальнем Востоке.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Аномальная жара прогнозируется на Колыме и в Приамурье, в Якутии и на Камчатке, а также в Хабаровском крае.

«Аномально жаркая погода с температурами воздуха выше нормы на 6–11 градусов повышает вероятность возникновения очагов возгораний на больших площадях в пяти дальневосточных регионах», — пояснили специалисты ВНИИ ГОЧС.

Как сообщало ИА Регнум, с 3 по 8 июля температура воздуха в Москве может подняться до +30 °C.

Максимальная температура в начале недели составит плюс 22–27 градусов и с каждым днём по градусу будет расти — к концу рабочей недели столбики термометров поднимутся уже до плюс 25–30 градусов.