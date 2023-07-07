Симферополь, 7 июля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который был завербован украинской разведкой и взорвал железнодорожное полотно в Крыму, сообщили 7 июля в Центре общественных связей ФСБ.

Кадр из видео Задержанный житель Симферополя, который был завербован украинской разведкой

По данным спецслужб, задержанный в феврале 2023 года совершил теракт на ж/д путях в районе села Почтовое в Крыму.

Также сообщается, что после начала спецоперации мужчина выезжал в Одессу, где был завербован военной разведкой Украины.

Задержанный прошёл курс разведывательно-диверсионной подготовки, по результатам которого был направлен обратно на полуостров.

Мужчина уже дал признательные показания о сотрудничестве с украинскими спецслужбами и совершении диверсионно-террористического акта. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ предотвратили подготовку терактов в Южно-Сахалинске. Целью терактов были объект энергосистемы острова Сахалин и военкомат. Задержан гражданин России 1980 года рождения — сторонник украинского неонацизма.