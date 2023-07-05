ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина

Южно-Сахалинск, 5 июля, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт на объекте энергетики Сахалина, был задержан сторонник украинских националистов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Федеральной службой безопасности в городе Южно-Сахалинске предотвращена подготовка терактов на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ФСБ задержала причастного к противоправной деятельности гражданин России 1980 года рождения, который является сторонником украинского неонацизма.

Как передавало ИА Регнум, замдиректора ФСБ Игорь Сироткин сообщил о проблеме вербовки членов международных террористических организаций для доставки их на Украину и последующей инфильтрации в РФ. Он выступил на международной конференции по борьбе с терроризмом в ООН.

По его словам, террористы-боевики перемещаются в Европу с юга вместе с потоками нелегальной миграции, что вызывает серьёзную озабоченность с учётом возрождения в некоторых странах неонацистских идей. Их вербуют для того, чтобы доставить на Украину с последующей инфильтрацией в Россию для совершения терактов в отношении российских общественных деятелей, рассказал Сироткин.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили подрыв автомобиля главы Крыма Сергея Аксёнова и задержали завербованного СБУ гражданина РФ. Был установлен и задержан завербованный сотрудниками СБУ гражданин России 1988 года рождения. На территории Украины он проходил курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе минно-взрывному делу.