Токио, 6 июля, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Одобрение МАГАТЭ плана Японии по постепенному сбросу зараженной воды с АЭС «Фукусима» в Тихий океан можно расценивать как очень рискованное решение, тем более что в самой организации допускают несовершенство японской технологии очистки воды, что может привести к негативным последствиям для экосистемы и здоровья людей. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал доцент Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

KIMIMASA MAYAMA / POOL / EPA / ТАСС АЭС «Фукусима-1»

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило намерение правительства Японии постепенно сбрасывать в Тихий океан воду, которая использовалась для охлаждения атомной станции «Фукусима-1» и была заражена в результате аварии в 2011 году. Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что сброс воды окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду». Для наблюдения и установления показателей радиации МАГАТЭ направит своих специалистов на АЭС. Японские власти утверждают, что вода прошла очистку и доза радиации в ней намного меньше предельно допустимых норм.

Как отметил эколог Пинаев, сброс воды нужно расценивать как очень рискованное решение.

«Сброс воды в общий океан касается по крайней мере нескольких стран, в которых могут быть свои национальные стандарты оценки уровня радиоактивности. К тому же МАГАТЭ понимает, что технология Японии по постепенному очищению воды новая и может быть несовершенна. Ведь когда начнутся операции по сбросу воды, многие уже проанализированные технические аспекты необходимо будет повторно выносить на рассмотрение МАГАТЭ, чтобы оценить соответствие применимым международным нормам безопасности», — рассказал Пинаев.

Эколог напомнил, что планы сброса воды с разрушенной АЭС «Фукусима-1» были озвучены в начале 2023, в январе сообщили, что уровень радиоактивности воды после обработки по специальной технологии ALPS соответствует национальному стандарту. Как объяснил Пинаев, разрешение МАГАТЭ было дано Японии на основании того, что результаты применения выбранной технологии сочли приемлемыми и некритичными. Но, как отметил эксперт, национальные стандарты уровня радиации могут иметь политические и экономические основания. Так, в России безопасной считается доза облучения 3 миллизиверта в год, тогда как Япония установила стандарт в 20 миллизивертов в год — чтобы жители могли вернуться в дома, оставленные после аварии.

«Желание дать возможность жителям вернуться в свои дома понятно, но неясно, какие будут при этом отдаленные последствия для здоровья этих людей. Организму-то всё равно, при каких условиях и когда он получил ту или иную дозу радиации К сожалению, на международной арене многие решения, которые могут нести серьезные последствия для окружающей среды, часто могут приниматься без должных экологических обоснований, а исходя из геополитических и экономических сиюминутных соображений», — отметил эколог.

Позицию своего коллеги дополнила и подтвердила доцент департамента экологической безопасности Института экологии РУДН Татьяна Ледащева. Она подчеркнула, что любой уровень радиации способен вызывать в организме людей соматические и генетические изменения, многие из которых имеют накопительный эффект.

«Риски новой технологии, как обычно, ложатся на окружающую среду. Понятие «норма радиации» очень относительно. В 1950 г. скандинавский ученый Рольф Зиверт установил, что у облучения нет порогового уровня, при котором у человека гарантированно не будет наблюдаться заметных или незаметных повреждений», — поделилась Ледащева.

Эксперт отметила, что, как сообщают в СМИ, Япония намерена возобновить работу с АЭС и восстановить «Фукусиму». По словам Ледащевой, даже остаточные дозы радиоактивных изотопов повлияют на окружающую среду, и как это проявится в будущем, пока сложно прогнозировать. Тем не менее эколог призвала с осторожностью относиться к данному проекту, ведь он неукоснительно отразится на экологии и здоровье людей.

«Последствия — это возможная трансформация экосистемы океана в связи с реакцией на внесение очищенных до нормативных значений сточных вод. Радиоактивные отходы опасны для живых организмов в любом виде. Важна не только разовая, но накопленная доза. Следует ожидать постепенного увеличения уровня радиации в месте сброса и по мере распространения радиоактивных вод в некоторых близлежащих регионах», — указала Ледащева.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в апреле министр иностранных дел Китая Цинь Ган выразил озабоченность в связи с планами Токио сбросить в океан загрязнённую после аварии на японской АЭС «Фукусима» воду. Он отметил, что эти планы являются серьёзной проблемой, касающейся здоровья и безопасности людей.

В июле 2022 года Комитет по контролю за атомной энергетикой Японии одобрил план по сбросу в океан воды, использованной для охлаждения повреждённых реакторов аварийной японской АЭС «Фукусима-1».

Как отметил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов, основная масса загрязнённой слаборадиоактивной воды направится к Аляске и к западному побережью Канады и США. Затем часть сброшенного объёма воды пройдёт мимо Алеутских островов и достигнет Камчатки, но её концентрация уже значительно уменьшится, так как будет сильно «разбавлена» водами Тихого океана.